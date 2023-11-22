Китай начал уничтожать рынок российской черной икры 1 22.11.2023, 15:56

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Раскрыта схема.

Китайскую осетровую икру продают под видом российской, но она не проходит никаких проверок на соответствие требованиям безопасности. Об этом свидетельствуют данные ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», согласно которым в 2023 году неоднократно фиксировались случаи замены китайской продукции на российскую. О массовых фактах продажи контрафактной продукции заявили в Союзе осетроводов и «Общественной потребительской инициативе».

По оценке Союза осетроводов, доля нелегальной китайской черной икры на российском рынке достигает 40%. «Эти данные всего лишь часть айсберга контрафакта и фальсификата. Например, в прошлом году только официально в Россию из КНР было ввезено 18,5 т икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР — вся эта продукция была в РФ перемаркирована и продана как российская», — пояснил «Известиям» президент Союза, владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков.

В октябре Всероссийская ассоциация рыбопромышленников опубликовала данные, согласно которым с начала 2023 года в России произвели почти 33 т черной икры, что в полтора раза больше, чем в 2017-м. По сравнению с восемью месяцами 2022 года этот показатель вырос на 4,5%. Тем не менее отечественное производство закрывает не более трети потребления икры в России, сообщил «Коммерсанту» основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько.

«Сейчас производство собственной икры подросло, но до насыщения рынка нам еще очень далеко. Рост — это прекрасно, но пока никакого существенного влияния на цену он не окажет. Собственное производство закрывало 20-30%, остальная икра импортировалась. Черная — в основном из Китая», — сказал он.

Исследование «Общественной потребительской инициативы» показало, что стоимость икры из КНР в 10 раз ниже российской. Это достигается за счет сомнительных пищевых добавок и медпрепаратов, увеличивающих скорость созревания икры. «В наших кормах не присутствует никаких ГМО-компонентов, в китайских же — по полной программе. У нас используют только самую высококачественную, дорогую рыбную муку, а там — или мясокостную, или даже перьевую. Кроме того, у нас используют рыбий жир, а там, как правило, рапсовое масло. Кстати, рапс в КНР тоже генно-модифицированный, причем часто используется масло, которое собирают в общепите после использования, добавляют в корма антибиотики и гормоны роста», — пояснил Новиков.

Нелегальная икра не проходит установленных российским законодательством проверок, подтверждающих ее качество и безопасность, подтвердил замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

Осетровую икру продают оптом через интернет, после чего ее маркируют как российскую и отправляют в продажу. «У государства в настоящее время отсутствуют какие-либо инструменты, позволяющие эффективно контролировать выпуск и распространение готовой продукции. Потребители также лишены возможности по внешним признакам отличить полностью отечественный продукт от дешевого аналога и зачастую становятся жертвами обмана», — подчеркнул зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Для борьбы с контрафактом с 1 апреля 2024 года будет введена обязательная маркировка икры. Кроме того, в Госдуме предлагают увеличить штрафы для торговцев фальсификатом. По словам депутата Сергея Лисовского, сейчас размеры штрафов составляют 5 тыс. рублей для физических и 300–500 тыс. для юридических лиц. Планируется увеличить эти суммы в 10 раз.

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