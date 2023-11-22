ВСУ подтвердили «удар мести» по российским морпехам 22.11.2023, 16:08

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Ликвидированы десятки оккупантов.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердили успешное огневое поражение по скоплению российских оккупантов 810-й бригады морской пехоты в Донецкой области.

Россияне говорили, что во время атаки оккупанты собрались отмечать День российского артиллериста. Писали, что это было в клубе поселка Кумачево.

«Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо поздравили их!» — заявили в Страткоме.

Пропагандисты утверждают, что в результате удара были ликвидированы десятки оккупантов, еще около сотни получили тяжелые ранения.

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