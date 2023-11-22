Ученые: Химический элемент, обнаруженный на Луне, открывает путь к освоению космоса 22.11.2023, 16:21

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Фото: charter97.org

Исследования продолжаются.

Согласно исследованию, опубликованному американскими учеными в журнале Communications Earth & Environment, в образцах лунной породы был обнаружен водород из солнечного ветра. Это открытие указывает на то, что вода на поверхности Луны может стать жизненно важным ресурсом для процветания баз на Луне и освоения более далеких уголков космоса, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Идентификация космических ресурсов является ключевым фактором во время планирования будущих миссий на Луну, а также другие объекты в Солнечной системы.

Ученые считают, что водород может стать важным ресурсом, который можно использовать на поверхности Луны, когда здесь будет оборудована даже не одна, а несколько постоянных баз. По словам ученых, обнаружение таких ресурсов и понимание того, как их собрать является очень ценным для процесса освоения Луны и исследований дальнего космоса.

Ученые во время исследования изучали образцы лунной породы, которые были доставлены на Землю еще во время миссий «Аполлон». Но их исследования продолжаются и ученые изучают как поверхность Луны, так и образцы астероидов, чтобы понять каким образом лунная поверхность взаимодействует с космической средой. Этот процесс известен как космическое выветривание.

Если сейчас ученые обнаружили водород из солнечного ветра в образцах лунной почвы, то ранее они нашли присутствие гелия в таких же образцах, источником которого является солнечный ветер. По словам ученых, это первое подтверждения наличия водорода в лунных образцах. Для этого открытия использовалась электронная микроскопия, как и для обнаружения гелия.

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