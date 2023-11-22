В Беларуси придумали, как забирать в армию священников 22.11.2023, 16:27

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Скоро их отправят на фронт?

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Людмила из Барановичей:

- В 2020-ом году Русская православная церковь полностью себя дискредитировала, когда поддержала избиения и пытки невиновных людей.

Я сама перестала ходить в церковь, как и многие мои приятельницы. Для верующих ничего не изменилось, мы как верили в Бога, так и остались верны ему. Молились, держались канонов веры, а с течением времени нашлись и прогрессивные священники, которые осудили насилие и назвали все события своими именами. К ним и начали мы снова ходить на богослужения.

Священники как публичные лица, влияющие на общественное мнение, очень сильно пострадали за эти годы. По данным мониторинга «Христианской визии» на 11 октября 2023 года, через политические преследования прошли не менее 60 священников.

Вспомнилось мне наиболее громкое дело православного священника из Жабинковского района Сергея Резановича, которого лукашисты приговорили к 16 годам колонии усиленного режима. Вместе с ним также осудили его жену Любовь к 15 годам колонии и сына Павла к 19 годам лишения свободы.

Более известных священников сразу отстранили от их приходов, а теперь взялись за менее известных личностей, которых начали забирать в армию. Сегодня - под маркой религиозного воспитания личного состава, а завтра могут под флагами РПЦ и на фронт отправить отпевать «ихтамнетов».

Не зря же лукашисты мчат в СССР, мечтают о нем, и пытаются все вскочить во второй раз в одну и ту же реку. Молодежь уже мало что знает об эпохе коммунизма-сталинизма, а я как представительница поколения 50-х помню, какая была травля и запрет церкви. И могу точно сказать, что сталинские репрессии у нас уже идут.

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