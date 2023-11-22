Путина проигнорировали Telegram-канал «СерпомПо»

22.11.2023, 16:33

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Фото: Getty Images

Издевка от китайского руководителя.

Си Цзиньпин, как и Байден, чья недавняя встреча в Вашингтоне так взбесила российских пропагандистов, опять проигнорировали Путина.

Путин впервые с начала войны выступит сегодня на G20 – виртуальной встрече, которую проводит председательствующей сейчас в «двадцатке» глава Индии Моди.

«Вата» может утешиться тем, что Си принял в Пекине нижнего спикера Володина, выразив надежду, что Китай и РФ будут «постоянно углублять двусторонние отношения, характеризующиеся вечным добрососедством и всеобъемлющим стратегическим взаимовыгодным сотрудничеством», а также смогут «придать больше стабилизирующей силы процветанию и стабильности во всем мире».

Хотя воюющий Путин как стабилизатор процветания и спокойствия в мире звучит издевкой от «вечно добрососедского» китайского руководителя.

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