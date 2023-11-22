Партизаны вычислили место базирования россиян в Горловке
- 22.11.2023, 16:47
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Установлены важные координаты.
Партизаны во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) обнаружили место дислокации группы россиян. Они скрываются в местном профилактории.
«Партизаны разведали место размещения российских войск в Горловке», - говорится в сообщении «АТЕШ».
Отмечается, что личный состав Вооруженных сил Российской Федерации расположился в профилактории.
«Местные жители устали от наличия оккупационных войск в своем городе», - добавили в «АТЕШ».