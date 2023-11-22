Партизаны вычислили место базирования россиян в Горловке 22.11.2023, 16:47

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Установлены важные координаты.

Партизаны во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) обнаружили место дислокации группы россиян. Они скрываются в местном профилактории.

«Партизаны разведали место размещения российских войск в Горловке», - говорится в сообщении «АТЕШ».

Отмечается, что личный состав Вооруженных сил Российской Федерации расположился в профилактории.

«Местные жители устали от наличия оккупационных войск в своем городе», - добавили в «АТЕШ».

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