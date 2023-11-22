В ЦАХАЛ заявили об уничтожении более 400 тоннелей боевиков ХАМАС 22.11.2023, 16:59

Многие из них находились в больницах и школах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении и уничтожении более 400 туннелей боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Израильские военные отметили, что боевики ХАМАС проложили свою сеть тоннелей под населенными пунктами по территории всего сектора Газа.

Они также отметили, что многие из шахт, которые ведут к сети туннелей, расположены в гражданских больницах, школах и домах.

По данным ЦАХАЛа, значительную роль в раскрытии и уничтожении этих тоннелей сыграло подразделение специального назначения Яхал Инженерного корпуса.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС объявили о соглашении, которое предусматривает освобождение по меньшей мере 50 израильских заложников, захваченных боевиками, десятков палестинских заключенных, находящихся в Израиле, а также четырехдневное перемирие.

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