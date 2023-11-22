Ударом морских дронов ликвидирован командир российского корабля «Серна» 8 22.11.2023, 17:37

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Его уже похоронили в РФ.

В результате удара морских дронов по кораблям российских оккупантов в Крыму был уничтожен командир десантного катера проекта 11770 «Серна» старший мичман Денис Никитин.

Об этом пишет украинский блогер Necro Mancer, ссылаясь на сообщения пропагандистов РФ.

Он также публикует скриншот сообщения росСМИ о том, что похороны Никитина состоялись в Новороссийске.

Как уточнили в «Черноморском окружном казачьем обществе», российский оккупант был уничтожен в результате ночной атаки украинских надводных ударных дронов у побережья временно оккупированного Крыма.

Уроженец красноярского города Ажур Никитин был участником захвата Крыма и войны в Сирии.

Уроженец красноярского города Ажур, участник захвата Крыма и БД в Сирии, командир десантного катера проекта 11770 «Серна» ст.мичман Денис Анатольевич Никитин 1981 г.р. ночью 09-10/11/23 пытался спасти свой корабль от дрона и умер https://t.co/qskMUb8haR #вмфрф #потерьнет #груз200 https://t.co/KcqFamIZfI pic.twitter.com/ptDYfGcud6 — Necro Mancer (@666_mancer) November 22, 2023

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