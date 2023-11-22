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Белорусов обяжут сообщать о сдаче жилья иностранцам

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  • 22.11.2023, 17:35
  • 2,264
Белорусов обяжут сообщать о сдаче жилья иностранцам

Речь идет о квартирах, комнатах и агроэкоусадьбах, садовых домиках.

О сдаче жилья иностранцам, которые временно находятся в Беларуси, юридические и физические лица должны будут сообщать в органы внутренних дел. Речь идет о квартирах, комнатах и агроэкоусадьбах, садовых домиках, дачах, бизнес-апартаментах.

Соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» приняли в первом чтении «депутаты» «палаты представителей».

За неинформирование грозит административная ответственность.

Целью нового закона пресс-служба «палаты представителей» называет «адаптировать нормы закона и КоАП к современным реалиям, повысить уровень информирования государственных органов».

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