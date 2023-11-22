Белорусов обяжут сообщать о сдаче жилья иностранцам

Белорусов обяжут сообщать о сдаче жилья иностранцам8
- 22.11.2023, 17:35
- 2,264
Речь идет о квартирах, комнатах и агроэкоусадьбах, садовых домиках.
О сдаче жилья иностранцам, которые временно находятся в Беларуси, юридические и физические лица должны будут сообщать в органы внутренних дел. Речь идет о квартирах, комнатах и агроэкоусадьбах, садовых домиках, дачах, бизнес-апартаментах.
Соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» приняли в первом чтении «депутаты» «палаты представителей».
За неинформирование грозит административная ответственность.
Целью нового закона пресс-служба «палаты представителей» называет «адаптировать нормы закона и КоАП к современным реалиям, повысить уровень информирования государственных органов».