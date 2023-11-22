«На левобережье Херсонщины – переполох» 22.11.2023, 17:48

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Российские оккупанты прячутся, их охватил страх.

Российские оккупанты и коллаборанты вывозят с временно захваченных районов левобережья Херсонской области ценные вещи и документацию, поскольку понимают, что наступает острая фаза боевых действий. Гуманитарная ситуация там остается сложной – захватчики пытаются уничтожить населенные пункты, чтобы впоследствии обвинить в преступных действиях ВСУ. Об этом заявил председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Как сообщает «Радио Свобода», он рассказал о том, что оккупанты на левобережье Херсонщины начали суетиться. Они вывозят оттуда ценные вещи и документы.

«Ценные вещи, вывезти пытаются документацию, которую они там заводили во время оккупации. Где-то была команда на ротацию, где-то была команда на выезд и коллаборантов — тех, кто поддерживал оккупационные власти. Поэтому, знаете, ситуация там так возбуждена, она находится в такой взрывоопасной фазе», — отметил Самойленко.

По его словам, гуманитарная ситуация в оккупированной части Херсонской области остается сложной. Российские войска пытаются уничтожать населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом силы обороны Украины.

«К сожалению, действительно сегодня мы знаем, что все населенные пункты, оказавшиеся в зоне активных боевых действий, они просто врагом разрушаются, уничтожаются, дома сносятся под основу», — подчеркнул Александр Самойленко.

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