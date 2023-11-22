Украинская «высадка в Нормандии» уже произошла: впереди ключевое сражение 22.11.2023, 18:09

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Успешное продвижение позволит украинским защитникам перерезать дорогу из Крыма на Мелитополь.

Продолжается операция Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украинские защитники расширяют плацдарм и готовятся к новому этапу операции. Успешное продвижение позволит украинским защитникам перерезать дорогу из Крыма на Мелитополь и фактически отрезать от снабжения мелитопольскую группировку врага.

Что сейчас происходит на левобережье Херсонщины, какие дальнейшие перспективы в ВСУ и в чем сейчас больше всего нуждаютсязащитники на этом направлении - «Апострофу» рассказал экс-командир роты батальона «Айдар», ученый и публицист Евгений Дикий:

- В продвижении на левом берегу Днепра самое тяжелое еще впереди, поэтому держим кулаки за наших ребят, которые сейчас там делают очень тяжелую работу. Там уже сформирован наш большой плацдарм, то есть те три, на которые высадились украинские бойцы, слились в одну сплошную полосу. И фактически уже можно сказать, что пойму Днепра мы контролируем. Это фактически уже признают те россияне, которые хоть немного привязаны к реальности, их так называемые военкоры.

В этом смысле интересным было выступление их так называемого минобороны Шойгу, который заявил, что они сорвали все попытки украинцев высадиться на левом берегу Днепра. И здесь два варианта – либо человек столь нагло лжет, либо им наверх на столько искаженно доходит информация и человек живет в какой-то альтернативной вселенной. Ибо в реальной вселенной даже российские военкоры вынуждены признать, что пойма Днепра окончательно за нами, сбросить нас не удалось. И теперь у них следующая задача – сдержать наше продвижение, то есть не дать нам выйти за пределы речной поймы. Далее за поймой начинается речная терраса, которая все время сухая. Пока россияне пытаются выстроить линию обороны и окопаться по линии террасы.

Если очень упрощать и сравнивать с терминологией Второй мировой войны, то можно сказать, что украинская высадка в Нормандии уже произошла – предотвратить ее россиянам не удалось. Но теперь впереди наше сражение в Арденнах. И к счастью, днепровские террасы – это совсем не Арденны с их высотами, а линии обороны, подобной «линии Суровикина», у россиян там нет.

Поэтому шансы там есть, но не будем бежать впереди паровоза. Шансы шансами, но россияне очень хорошо понимают, насколько высоки ставки. Возможно даже у нас не до конца оценивают, насколько они высоки. У нас эти бои все время называют «Бои на левобережье Днепра или Левобережная Херсонщина», а вот в российских сводках все бои называются «Бои на Херсонско-Крымском направлении». И вот собственно в этом названии ключ ко всему.

Дело в том, что если удается вырваться за пределы поймы и развернуться с этого плацдарма дальше, то это фактически выход к Перекопу. Это вообще выход в тыл врагу за «линией Суровикина». Российские тылы там нормально не защищены, и если удастся совершить прорыв в глубину, фактически сразу отрезается мелитопольская группировка врага от Крыма. Для этого не обязательно доходить до Перекопа. Сейчас первая задача, которая стоит перед нашими защитниками и защитницами - прорваться к трассе, соединяющей Крым с Мелитополем. До этой трассы не далеко, но надо понимать, что на войне иногда один километр приходится проходить месяцами. Именно этого россияне больше всего боятся, а наши силы пытаются достичь.

Там действуют не только ДРГ и морская пехота, но и переброшена часть техники. Следующая сверхзадача – переброска простой пехоты с тяжелой техникой. Если нам это удастся, то это будет успехом всего нашего летне-осеннего наступления. По большому счету итог нашего южного наступления сейчас решается на левобережье Херсонщины.

Россияне тоже очень хорошо понимают цену вопроса, поэтому там очень тяжело. В частности, на этом участке враг максимально использует возможности своей авиации, засыпая бомбами КАБ-500 все, что можно. Но с другой стороны, там есть еще одно 500 – это плюс-минус точность попадания, что значительно уменьшает эффективность использования этих снарядов. То есть при точности полета КАБ плюс минус 500 метров невозможно не только технику подбить, а даже в конкретный окоп или блиндаж попасть. Поэтому россияне работают просто по площадям – и по нашему плацдарму на левом берегу, и пытаются попасть в скопление наших войск на правом берегу. Но вместо этого мы видим, что они все время лупят по мирному населению. Это именно из-за точности полета плюс минус 500 метров.

К сожалению, пока с КАБ-500 мы ничего поделать не можем. Они выпускаются с расстояния 50-70 км, до которого украинская ПВО просто не достает. Но это фактически основной довод, который там у россиян остался. Эти бомбы действительно портят жизнь и нашим бойцам, и гражданскому населению, но сдержать украинскую высадку они этой бомбардировкой не смогли.

Мы же в свою очередь осторожно надеемся, и главное – помогаем украинским бойцам. Там реально сейчас необходимо много средств для обогрева в связи с холодной погодой. Ибо кроме того, что нужны дроны, которых всегда мало на фронте, на том плацдарме нужно очень много средств для обогрева. Там нет наших блиндажей и укрепленных позиций, поэтому бойцам приходится разворачиваться в чистом поле. Очень много запросов на теплое белье, химические грелки (и те, что для тела, и для рук), а особенно термические стельки для обуви. Это просто критическая потребность. Поэтому нужно сосредоточиться на максимальной помощи нашим ребятам на левом берегу Днепра.

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