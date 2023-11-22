На границе раздавали 385 килограммов итальянского сыра

На границе раздавали 385 килограммов итальянского сыра3
- 22.11.2023, 18:31
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Но таможенникам это не понравилась.
Около 385 килограммов итальянского сыра ввезли в Беларусь мелкими партиями под видом товара для личного пользования. Его планировали в дальнейшем незаконно реализовать в России, сообщают в пресс-службе Таможенных органов.
Брестские таможенники остановили микроавтобус Peugeot, который направлялся в Россию. Водитель (33-летний белорус) сказал им, что микроавтобус едет в порожнем состоянии. На первый взгляд так оно и было.
Оказалось, в конструктивных полостях и тайниках было спрятано 96 коробок сыра.
Итальянский сыр перевезли через границу путем дробления — раздавали мелкими партиями людям, чтобы они его ввезли как товар для личного пользования.
Общая стоимость изъятого сыра составила 100 000 рублей. По решению суда его конфисковали, организатор схемы получил штраф в 20 базовых величин.