На границе раздавали 385 килограммов итальянского сыра 3 22.11.2023, 18:31

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Но таможенникам это не понравилась.

Около 385 килограммов итальянского сыра ввезли в Беларусь мелкими партиями под видом товара для личного пользования. Его планировали в дальнейшем незаконно реализовать в России, сообщают в пресс-службе Таможенных органов.

Брестские таможенники остановили микроавтобус Peugeot, который направлялся в Россию. Водитель (33-летний белорус) сказал им, что микроавтобус едет в порожнем состоянии. На первый взгляд так оно и было.

Оказалось, в конструктивных полостях и тайниках было спрятано 96 коробок сыра.

Итальянский сыр перевезли через границу путем дробления — раздавали мелкими партиями людям, чтобы они его ввезли как товар для личного пользования.

Общая стоимость изъятого сыра составила 100 000 рублей. По решению суда его конфисковали, организатор схемы получил штраф в 20 базовых величин.

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