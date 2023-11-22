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The Times: ВСУ готовятся к тяжелой зиме

  • 22.11.2023, 18:38
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The Times: ВСУ готовятся к тяжелой зиме

Уже ощущается дефицит оружия.

Зимой ситуация на украинском фронте будет очень сложной. Военные готовятся к тому, что может быть серьезная нехватка оружия. Они уже ощущают дефицит боеприпасов. Об этом сообщает The Times.

Издание сообщает, ссылаясь на военных, что этот дефицит боеприпасов они пытаются восполнить дронами-камикадзе. Сложное противостояние ожидается зимой под Лиманом. На этом направлении растет беспокойство из-за способности противостоять огневой мощи РФ в ближайшие месяцы.

Поставки 155-мм боеприпасов из США замедлились после того, как в Израиле началась война.

«Надеюсь, что Израиль сможет выполнить свою задачу в ближайшее время. Наша ситуация сложная, потому что мы не получаем достаточно боеприпасов. Мы хорошо прикрыты стрелковым оружием, но нам очень нужны артиллерийские снаряды, взрывчатка, противотанковое оружие и мины», — говорит военный.

Он добавил, что это становится серьезной проблемой и Украина еще раньше должна была создать производство боеприпасов, ведь война длится с 2014 года.

«Мы не можем просто полагаться на помощь наших иностранных союзников, поскольку наши союзники истощаются», — добавил он.

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