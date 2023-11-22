Нечего предложить, кроме песни «Шамана» 4 Telegram-канал «СерпомПо»

22.11.2023, 18:55

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Фото: Getty Images

Таковы итоги четверти века Путина у власти.

Депутат Госдумы РФ, путинист, сторонник войны Михаил Делягин накрыл «дружеским огнем» проводимую начальством «политику рождаемости», смысл которой в том, чтобы россиянки произвели ему побольше крепостных и солдат. Чтобы дети и внуки нынешних руководителей могли с ними обращаться так же, как нынешние правители обходятся с их родителями. Поломать им жизнь так же, как советская высшая номенклатура сломала жизнь поколениям людей, уничтожая их в огне гражданских войн, коллективизаций, репрессий и общего идиотизма советской жизни.

Делягин для начала сказал то, что и так любому здравому человеку в России понятно: «В чем реальная проблема демографии? … Абсолютная нищета. Ребенок - это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету».

Таковы итоги четверти века Путина у власти, огромных нефтегазовых доходов, полученных страной. Куда же все ушло? На милитаризм, яхты и дворцы? На Сирию и Африку?

Затем Делягин прошелся по путинской программе «оптимизации здравоохранения» в связи с рождаемостью, подведя, накануне выборов марта 2024 года итоги закатного правления: «У нас катастрофа в сфере здравоохранения. Как мне говорили врачи, 30% женщин детородного возраста по медицинским причинам не могут рожать. В условиях оптимизации здравоохранения и превращения его в здравозахоронение, естественно, это никого не интересует, по крайней мере, на политическом уровне».

Это госпожа Памфилова для беспроблемного переизбрания Путина пострашнее критики из-за границы будет.

И закончил Делягин ярким образом, сообщив, что государству нечего предложить россиянам «кроме песни SHAMAN'а». Заметим, что государству, частью которого является сам депутат Делягин. Он здесь не постороннее лицо, а в качестве депутата – соучастник того, что он же описал выше.

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