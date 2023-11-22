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В Украине разрешили продать замороженные белорусские рубли

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  • 22.11.2023, 19:08
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В Украине разрешили продать замороженные белорусские рубли

Сделать это можно будет до конца 2024 года.

В Украине разрешили до конца 2024 года единоразово продать белорусские и российские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах через нероссийские и неподсанкционные банки. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Во время заседания Верховной Рады 22 ноября, украинские депутаты поддержали соответствующую правку, которая позволяет до 31 декабря 2024 года единовременно продать российские и белорусские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах, которые были заморожены с началом полномасштабной агрессии, через нероссийские и неподсанкционные банки.

«При публикации закона ко второму чтению проведены консультации с Национальным банком. Правка касается украинских налогоплательщиков, имеющих счета в рублях, заблокированных. Мы разрешаем единоразово их продать, получить гривни и направить эти деньги на хозяйственную деятельность, на уплату налогов», — сказал перед голосованием в Раде народный депутат Андрей Мотовиловец.

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