Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 39 тысяч очков

38-летний баскетболист является четырехкратным чемпионом НБА.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс провел результативный матч против «Юты» (131:99).

Он стал первым игроком в истории НБА, набравшим 39 000 очков в регулярном сезоне. Также 38-летний Леброн переместился на 7-е место в списке баскетболистов, забросивших наибольшее количество трехочковых бросков в регулярном сезоне – 2291.

В матче против «Юты» он набрал 17 очков, 7 подборов и 9 передач и забросил 3 трехочковых из пяти.

По данным НБА, его текущий темп набора очков свидетельствует о том, что он близок к тому, чтобы достичь отметки в 40 тыс. очков в этом сезоне. Отмечается, что в своем 21-м сезоне Джеймс продолжает играть на элитном уровне, набирая в среднем 26,4 очка.

38-летний Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА. В его активе — две золотые медали летних Олимпийских игр. Леброн также является рекордсменом по количеству матчей всех звезд НБА (19 игр), в которых он принимал участие.

