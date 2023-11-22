Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 39 тысяч очков
- 22.11.2023, 19:12
38-летний баскетболист является четырехкратным чемпионом НБА.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс провел результативный матч против «Юты» (131:99).
Он стал первым игроком в истории НБА, набравшим 39 000 очков в регулярном сезоне. Также 38-летний Леброн переместился на 7-е место в списке баскетболистов, забросивших наибольшее количество трехочковых бросков в регулярном сезоне – 2291.
В матче против «Юты» он набрал 17 очков, 7 подборов и 9 передач и забросил 3 трехочковых из пяти.
По данным НБА, его текущий темп набора очков свидетельствует о том, что он близок к тому, чтобы достичь отметки в 40 тыс. очков в этом сезоне. Отмечается, что в своем 21-м сезоне Джеймс продолжает играть на элитном уровне, набирая в среднем 26,4 очка.
38-летний Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА. В его активе — две золотые медали летних Олимпийских игр. Леброн также является рекордсменом по количеству матчей всех звезд НБА (19 игр), в которых он принимал участие.
With LeBron James becoming the first player in NBA history to reach 39,000 points, look back at his journey to becoming the NBA’s all-time leading scorer! 👑 pic.twitter.com/t3YTnJIccF— NBA (@NBA) November 22, 2023