Цены на нефть Brent упали более чем на 4% 22.11.2023, 19:18

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До $78,9 за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE упала на 4,3% — до $78,9 за баррель по состоянию на вечер 22 ноября.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 4,4%, до $74,36 за баррель.

Стоимость нефти Brent упала ниже уровня $80 за баррель после сообщения Bloomberg о том, что участники ОПЕК+ могут отложить встречу, назначенную на выходные. Позднее ОПЕК подтвердила, что встреча перенесена с 25–26 ноября на четверг, 30 ноября. В этот день состоятся заседание Мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК.

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