Популярная у белорусов Toyota отзовет 580 тысяч авто

Популярная у белорусов Toyota отзовет 580 тысяч авто4
- 22.11.2023, 19:26
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Из-за проблем с тормозами.
Стало известно, что популярная у белорусов Toyota отзовет 580 тысяч автомобилей по причине проблем с тормозами, передает телеканал NHK.
В сообщении говорится, что болты на педалях данных машин могли быть затянуты неправильно. В худшем случае это может привести к тому, что тормоза не сработают. Вместе с тем уточняется, что пока информации возникновении инцидентов по причине неисправности тормозов не поступало.