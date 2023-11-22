Популярная у белорусов Toyota отзовет 580 тысяч авто 4 22.11.2023, 19:26

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Из-за проблем с тормозами.

Стало известно, что популярная у белорусов Toyota отзовет 580 тысяч автомобилей по причине проблем с тормозами, передает телеканал NHK.

В сообщении говорится, что болты на педалях данных машин могли быть затянуты неправильно. В худшем случае это может привести к тому, что тормоза не сработают. Вместе с тем уточняется, что пока информации возникновении инцидентов по причине неисправности тормозов не поступало.

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