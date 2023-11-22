США передали Польше партию HIMARS и танков Abrams 22.11.2023, 20:03

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Об этом сообщил глава Минобороны страны Блащак.

США передали Вооруженным силам Польши крупную партию вооружений, в которую вошли установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и танки Abrams, рассказал глава польского Минобороны Мариуш Блащак в X (Twitter).

«Крупная поставка военной техники США для Войска польского! Прямо сейчас в Свиноуйсьце его продолжают разгружать — сначала 11 пусковых установок HIMARS. В очереди на разгрузку ждут еще пусковые установки, танки M1A1 Abrams и машины технического обеспечения M88A2 Hercules», — сообщил Блащак.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Она разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах и производится с 2003 года. Эти установки США поставляют в рамках пакетов военной помощи для Украины с лета 2022 года.

Дальность стрельбы HIMARS — до 480 км, в зависимости от используемых ракет. Особенностью системы является то, что она может развернуться, произвести выстрелы и быстро покинуть место, с которого велся обстрел.

11 сентября Блащак рассказал, что Польша согласовала у США покупку 486 пусковых установок HIMARS. Он уточнил, что поставки планируют начать в конце 2025 года.

Помимо танков и РСЗО, США продают Польше истребители F-35, вертолеты Apache и зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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