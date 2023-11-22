«В магазине даже не извинились» 1 22.11.2023, 20:15

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Белорус обнаружил червей в сухой смеси для приготовления супа.

«Сын попросил у меня приготовить суп-рассольник, а раз я отец-одиночка, то решил купить сухой концентрат для рассольника, — рассказывает Денис, читатель onliner.by . — В итоге всю кастрюлю пришлось выкинуть».

Мужчина отварил мясо, добавил к нему сухую смесь из пакетика и на время вышел из кухни. А когда вернулся и поднял крышку кастрюли, то увидел: на поверхность воды всплыли черви.

Денис нашел контакты магазина и написал в Viber — попросил объяснений. Там ему ответили, что открыли точно такой же пакетик со смесью для супа и червей не нашли. Но вернут покупателю уплаченные 1,5 рубля.

Мужчина таким решением недоволен: он хочет компенсации за мясо. Ему отказали. «В магазине даже не извинились, мне это очень неприятно. Я написал жалобу в санстанцию, пускай их теперь проверят», — говорит мужчина.

Если товар (смесь для супа) оказался плохим, должен ли магазин компенсировать Денису испорченное мясо? И как вообще доказать, что черви были в упаковке изначально и они были именно в суповой основе, а не, скажем, в мясе? Эти вопросы мы задали юристу.

Как поступать в подобных ситуациях? Объясняет юрист

Юрист, специалист по правам потребителей Иван Райкевич говорит, что эта ситуация не уникальная, в продуктах то и дело попадаются подобные сюрпризы: «Касательно доказательств: бремя доказывания в данном случае лежит непосредственно на продавце, именно он обязан доказать, что его товар качественный.

Но если дело дойдет до суда, покупателю для подтверждения своих слов желательно обеспечить доказательную базу, если вдруг продавец начнет доказывать обратное. Доказательствами со стороны покупателя того факта, что черви попали в кастрюлю именно из суповой смеси, могут стать непосредственно остатки самого продукта, свидетельские показания, экспертиза, видеозапись.

В описанном случае готовность организации торговли вернуть потребителю денежные средства за некачественный товар в сумме 1,5 белорусских рубля является признанием того, что товар действительно был некачественный.

Согласно пункту 2 статьи 15, пункту 2 статьи 25 закона Республики Беларусь „О защите прав потребителей“, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки, установленной законодательством или договором. Такие требования подлежат удовлетворению незамедлительно, а если сделать это незамедлительно невозможно — в течение 7 дней со дня подтверждения потребителем размера убытков.

При возникновении подобной ситуации потребителю стоит зафиксировать все, что произошло, на видео, если есть свидетели (в т. ч. члены семьи), позаботиться о том, чтобы они также обратили внимание на качество продукта.

Необходимо сохранить упаковку и остатки неиспользованного товара. Далее нужно обратиться в магазин (можно через книгу замечаний и предложений) с требованием о расторжении договора купли-продажи и возмещении убытков (с приложением доказательств, а также подтверждением размера убытков (чек на мясо, сведения о цене мяса в организации торговли и сервиса, взвешивание испорченного куска мяса и т. д.)). В течение 7 дней потребителю обязаны компенсировать убытки, а также вернуть деньги за некачественный товар, в противном случае сторонам придется разбираться в суде».

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