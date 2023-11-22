На «Минск Мире» арматурщик упал в неогороженный проем 12-го этажа 22.11.2023, 21:07

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Его нашли четырьмя этажами ниже.

На территории строительного объекта «Минск Мир» травмирован рабочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

22 ноября около 17.00 25-летний арматурщик, выполняя работы на 12-м этаже, оступился и упал в неогороженный проем межэтажного перекрытия. Его коллеги нашли его на 8-м этаже.

Мужчина госпитализирован и в настоящее время находится в реанимации.

Следственный комитет проводит проверку.

Напомним, в январе на стройке «Минск Мира» произошло два случая гибели рабочих, в августе — еще один. За прошлый год на территории объекта зарегистрированы 4 случая производственного травматизма, 3 из них — со смертельным исходом. В 2021 году — 4 случая, из них 2 со смертельным исходом.

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