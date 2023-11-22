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В Бресте задержан ксендз Вячеслав Пялинок

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  • 22.11.2023, 21:17
  • 2,664
В Бресте задержан ксендз Вячеслав Пялинок
Вячеслав Пялинок

Его задержали после утреннего богослужения.

В Бресте задержан ксендз Вячеслав Пялинок, сообщает тг-канал «Хрысціянская візія».

По словам верующих прихода, где служит ксендз Вячеслав, его задержали после утреннего богослужения. Силовики изъяли его телефон и ноутбук. Причины задержания неизвестны.

Ксендзу 48 лет. Он является священником Витебской епархии, но сейчас служит в приходе Воздвижения Святого Креста в Бресте.

Задержания ксендзов в Беларуси после 2020 года происходят периодически.

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