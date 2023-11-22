ВСУ удерживают позиции на левом берегу Днепра 22.11.2023, 21:19

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военнослужащие удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить удары по противнику.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 22 ноября.

В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Также, в ночь на 22 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские дроны уничтожены. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Янжуловка, Леонивка Черниговской области; Михальчина Слобода, Середина-Буда, Бачевск, Малушино, Волфино, Корчаковка Сумской области; Казачья Лопань, Гранов, Старица, Плетеневка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 12 атак. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Подолы, Купянск-Узловой, Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар возле Южного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкино, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили 22 атаки. Противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Очеретино, Степное, Авдеевка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 14 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Старомайорского Донецкой области. Авиационному удару подвергся Угледар Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских обстрелов подверглись Херсон, Михайловка, Берислав, Львов, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и состав боеприпасов противника.

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