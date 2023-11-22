Африканскую голубику на минской Комаровке продают в три раза дешевле, чем в гипермаркете 22.11.2023, 21:30

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Но можно найти и дорогую.

На Комаровском рынке в Минске можно найти голубику по цене в три раза ниже, чем, например в доставке гипермакета. Видео с дешевой ягодой появилось в Instagram Комаровки.

Привезенную из Южно-Африканской Республики голубику на Комаровке продают за почти 30 рублей. А вот в «Е-доставке» тоже африканская ягода, но из Зимбабве, стоит уже почти 96 рублей за кило или 11,99 за порцию в 125 грамм, пишет Blizko.by.

Дорогая голубика и в других гипермаркетах Минска, отмечает издание.

Овощи и фрукты на Комаровке, когда температура на улице опускается ниже 5 градусов, нужно искать в крытом рынке. Там можно найти и дорогую голубику.

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