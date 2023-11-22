Африканскую голубику на минской Комаровке продают в три раза дешевле, чем в гипермаркете
- 22.11.2023, 21:30
- 1,352
Но можно найти и дорогую.
На Комаровском рынке в Минске можно найти голубику по цене в три раза ниже, чем, например в доставке гипермакета. Видео с дешевой ягодой появилось в Instagram Комаровки.
Привезенную из Южно-Африканской Республики голубику на Комаровке продают за почти 30 рублей. А вот в «Е-доставке» тоже африканская ягода, но из Зимбабве, стоит уже почти 96 рублей за кило или 11,99 за порцию в 125 грамм, пишет Blizko.by.
Дорогая голубика и в других гипермаркетах Минска, отмечает издание.
Овощи и фрукты на Комаровке, когда температура на улице опускается ниже 5 градусов, нужно искать в крытом рынке. Там можно найти и дорогую голубику.