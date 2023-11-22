Правительство РФ резко сократило помощь регионам из бюджета 22.11.2023, 21:44

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Все больше средств из казны РФ «съедают» силовые структуры и армия.

Российские регионы в третьем квартале 2023 года столкнулись с резким сокращением финансовой помощи из федерального бюджета, следует из данных, которые в обзоре приводит Институт Гайдара.

По итогам июля — сентября объем трансфертов в казну субъектов обвалился на 23,2% год к году — рекордно среди всех статей доходов региональных правительств.

«Под нож» попали почти все виды трансфертов, на которые приходится каждый шестой рубль региональных бюджетов. Дотации на сбалансированность сократились на 77,3%, субсидии — на 15%, субвенции — на 43,5%, «иные межбюджетные трансферты» — на 47,5%. Лишь дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности остались на уровне прошлого года, следует из подсчетов Института Гайдара.

От вливаний из Москвы по-прежнему критически зависят «новые регионы» — четыре области Украины, которые Россия аннексировала в прошлом году. По итогам 9 месяцев 2023 года 82,5% их доходов пришлось на деньги, выделенные из федерального бюджета.

Собственными налоговыми сборами поставленные руководить захваченными территориями власти не смогли обеспечить и пятой части расходов. Налог на прибыль бизнеса принес им лишь 2,9% поступлений в местные бюджеты, а налог на доходы физлиц — 7,7%.

Правительство сокращает вливания в регионы по мере того, как все больше средств из федеральной казны «съедают» силовые структуры и армия, брошенная на покорение Украины. По итогам 2023 года расходы бюджета на «национальную оборону» могут составить 6,8 трлн рублей, что вдвое выше уровней довоенного 2021-го.

В 2024 году правительство намерено увеличить оборонные расходы еще почти на 60% и довести их до беспрецедентных 10,8 трлн рублей. Доля трат на армию в бюджете — почти 30% — станет рекордной со времен СССР.

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