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Болгария передаст Украине 100 бронетранспортеров

  • 22.11.2023, 22:01
Болгария передаст Украине 100 бронетранспортеров

Бронетранспортеры передадут безвозмездно.

Национальное собрание (парламент) Болгарии 22 ноября ратифицировало соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче Киеву 100 бронетранспортеров болгарского министерства внутренних дел. Об этом сообщило «БНР – Българско национално радио».

Отмечается, что Болгария предоставит Украине бронетехнику с имеющимся на ней вооружением, а также запчасти для ее обслуживания, которые больше не нужны МВД страны.

По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, речь идет о бронемашинах с 12,7-мм пулеметами.

Соглашение между МВД Болгарии и Минобороны Украины было подписано 8 августа в Софии, а 13 ноября – в Украине, подчеркнуло «БНР – Българско национално радио».

Поскольку оно касается военно-технического сотрудничества, соглашение должен был ратифицировать парламент Болгарии.

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