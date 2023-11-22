Болгария передаст Украине 100 бронетранспортеров
- 22.11.2023, 22:01
Бронетранспортеры передадут безвозмездно.
Национальное собрание (парламент) Болгарии 22 ноября ратифицировало соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче Киеву 100 бронетранспортеров болгарского министерства внутренних дел. Об этом сообщило «БНР – Българско национално радио».
Отмечается, что Болгария предоставит Украине бронетехнику с имеющимся на ней вооружением, а также запчасти для ее обслуживания, которые больше не нужны МВД страны.
По словам министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, речь идет о бронемашинах с 12,7-мм пулеметами.
Соглашение между МВД Болгарии и Минобороны Украины было подписано 8 августа в Софии, а 13 ноября – в Украине, подчеркнуло «БНР – Българско национално радио».
Поскольку оно касается военно-технического сотрудничества, соглашение должен был ратифицировать парламент Болгарии.