В Минском районе зарегистрированы случаи заболевания корью 22.11.2023, 22:09

Это заболевание выявлено во всех регионах Беларуси, кроме Брестской области.

Заболеваемость корью выросла во всем мире, но в Беларуси, по уверениям Минздрава, ситуация стабильная. Это заболевание выявлено во всех регионах Беларуси, кроме Брестской области. Зарегистрированы случаи заболевания корью и в Минском районе, пишет местная газета «Пристоличье» со ссылкой на Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

В Минском районе зарегистрированы два случая заболевания — у жителя деревни и у ребенка из Боровлян.

В центре не сообщили другие подробности, но как сообщалось ранее, в трети случаев заболеваемость связана с выездом за пределы Беларуси. Также заболевают дети, родители которых отказались их вакцинировать.

Такая вакцинация планово проводится в год и в шесть лет, а также прививаются все контакты, связанные с заболевшим корью.

Напомним, в России рост заболеваемости произошел почти в 300 раз. По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано более 9 миллионов случаев кори, более 170 000 — с летальным исходом.

В Беларуси, по последним данным, зарегистрировано 59 случаев заболевания корью.

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