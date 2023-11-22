«Сдаем по 140 рублей, спиртное свое» 8 22.11.2023, 22:22

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Белорусы рассказали о новогодних корпоративах, которые собираются провести в их компаниях.

Совсем немного осталось до дней, когда некоторые кафе и рестораны закроют свои двери на спецобслуживание — начнется пора предновогодних корпоративов. Правда, не все наниматели намерены организовать такие мероприятия. «Зеркало» узнало у белорусов, будут ли на их работе устраивать в этом году корпоративы и если да, то в каких масштабах ожидается празднество.

Меньше года Марина (имена героев материала изменены) работает в частной компании, которая занимается промышленным оборудованием. Офис фирмы расположен в Минске. Штат предприятия небольшой — около 10 человек. Девушка рассказала, что финансовое положение их предприятия устойчивое, благодаря чему руководство радует своих сотрудников развлекательными мероприятиями.

— У нас принято отмечать праздники и проводить корпоративы. Причем все это за счет компании. Например, летом мы выезжали на целый день на базу для активного отдыха. На еде компания не экономила, блюда были вкусные и много — шашлыки разных видов, нарезки, овощи, десерты, сулугуни, — рассказала Марина.

Собеседница отметила, что по сравнению с ее предыдущими местами работы нынешний работодатель организует корпоративы более масштабно. Сейчас у них готовится выезд на два дня в усадьбу недалеко от Минска. Более того, каждому сотруднику можно взять с собой одного человека, например мужа или жену.

— На корпоратив планируют ехать все. Будем кататься на лыжах и сноубордах. Что касается еды, то меню мы пока еще не согласовали, но решили, что будем заказывать кейтеринг с полноценным праздничным банкетом в первый день, а на второй — с завтраком и обедом. Плюс планируется приветственный фуршет по приезде на усадьбу.

Алкоголь на праздничном столе тоже будет, но пока еще неясно, какой именно. Девушка уверена, что в этом также будут учтены предпочтения всех участников.

Денис работает в небольшой фирме, которая занимается автомобильными перевозками. Мужчина говорит, что финансовых проблем в компании нет, у нее стабильная прибыль, вовремя выплачивается заработок. Тем не менее коллективных мероприятий наниматель не проводит и подарков на праздники сотрудникам и их детям не дарит.

— Еще несколько лет назад какие-то совместные сборы у нас были, а потом директор сказал, что ему это не нравится. С тех пор эта тема закрыта, — рассказал Денис.

Собеседник вспомнил, что в прошлом году перед Новым годом несколько работников фирмы спонтанно собрались и решили «чисто символически» и за свой счет отметить наступление очередного года. Возможно, так будет и в этом году, но если нет, то Денис, как он говорит, не расстроится.

— Коллектив у нас недружный, нет общих интересов, поэтому и собираться незачем. Я там работаю ради того, что надо где-то работать, чтобы деньги были. Давно хочу оттуда уволиться, подыскиваю варианты.

Ирина работает в государственном медучреждении Минска. Заработки их сотрудников очень разные. Например, медсестра получает примерно 1400 рублей в месяц, врач — около 2300 рублей.

На декабрь медики запланировали корпоративную вечеринку, она пройдет в большом ресторане в спальном микрорайоне столицы.

— В этот раз те, кто идет на вечер, должны будут заплатить за банкет по 130−140 рублей, — сообщила Ирина.

По словам девушки, ее коллеги охотно посещают такие мероприятия. На сегодня на корпоратив записалось около 90 человек. Желающих сходить оказалось больше, но всем попасть уже не получится — зал ресторана не вместит.

— Конечно, есть те, кто идти не хочет. Как правило, это люди пенсионного возраста либо те, кто уезжает в отпуск на новогодние праздники.

С рестораном медики договорились отметить праздник на хороших условиях: заказчики платят оговоренную сумму за еду и могут приносить свои алкоголь, чай, кофе, конфеты и фрукты.

— На вечере у нас будет ведущий, его услуги оплатит профсоюз. Предварительно узнали, что его работа будет стоить примерно 1500 рублей. А если оплата пойдет по безналу, то сумма будет больше.

Девушка отметила, что ресторан сообщил заказчикам, что пустит на свою территорию ведущего только при наличии у него гастрольного удостоверения. Оказалось, что для того, чтобы его получить, нужно заплатить еще около 1500 рублей.

— Сейчас активно пытаемся решить вопрос с гастрольным удостоверением. Поэтому не могу сказать, сколько он будет стоить окончательно.

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