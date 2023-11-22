Шольц на G20 призвал Путина вывести войска с территории Украины

Шольц на G20 призвал Путина вывести войска с территории Украины4
- 22.11.2023, 22:44
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Канцлер Германии обратился к президенту РФ в онлайн-режиме.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита G20, проходившего в онлайн-режиме, обратился к Владимиру Путину и призвал его «вывести войска из Украины».
Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Берлине, передает Sueddeutsche Zeitung.
«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война, наконец, завершилась», — сказал он.