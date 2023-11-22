Зеленский впервые поговорил с новым президентом Аргентины Милеем
- 22.11.2023, 23:03
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Он поздравил его с победой на выборах и пригласил в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Зеленский поздравил его с победой на выборах и пригласил в Украину, сообщает Офис президента в среду, 22 ноября.
Президент заявил, что Украина заинтересована в развитии отношений с Аргентиной и всем регионом Южной Америки. Он предложил Милею присоединиться к подготовке саммита Украина — Латинская Америка.
Также Зеленский поблагодарил нового президента Аргентины за поддержку Украины. Они обсудили формулу мира, послевоенное восстановление Украины и привлечение страны-агрессора России к ответственности за преступления в Украине.
19 ноября в Аргентине избрали нового президента. В результате голосования во втором туре выборов убедительную победу одержал 53-летний Хавьер Милей — либертарианец, избранный от оппозиционной коалиции «Свобода наступает».
Он известен тем, что символом своей кампании сделал бензопилу — этот инструмент, по его мнению, иллюстрирует планы по урезанию бюджетных расходов и «расчленению» политического истеблишмента.
Милей решительно поддерживает Украину. Ранее он заявил, что в первые месяцы пребывания на посту президента обязательно встретится с Владимиром Зеленским.