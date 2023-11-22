На некоторых заправках Гродненской области поселилась кишечная палочка 22.11.2023, 23:21

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Что показала проверка санэпидемслужбы.

Санэпидемслужба Гродненской области проверила больше сотни автозаправок, почти везде нашлись нарушения. В том числе местами обнаружена кишечная палочка, сообщили в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Санэпидемслужба области проверила 103 объекта торговли и общественного питания на автозаправках. В 98 из них выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В списке нарушений — где-то персонал работал с продуктами без медсправок и гигиенического обучения, не было санитарно-гигиенических заключений на услуги общепита, в других местах помещения и холодильники были грязными или имели дефекты, а еда хранилась вместе с непродовольственными товарами. Кроме того, «не соблюдались сроки годности кулинарной продукции и температурно-влажностный режим при хранении пищевой продукции».

«Не вся реализуемая пищевая продукция на автозаправочных станциях оказалась безопасной — в 10 отобранных пробах пищевой продукции, в том числе собственного производства, обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — сообщили в санэпидемслужбе.

Напомним, ранее в Гродно, Минской области и на Могилевщине проверили точки фастфуда. В каждой нашли нарушения.

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