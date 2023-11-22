В белорусской экономике появилась еще одна проблемная отрасль 22.11.2023, 23:40

Снова отличился Минск.

В экономике возникла еще одна проблема: проседают оптовые продажи, а в некоторых регионах — и розничные. Это следует из данных Белстата. «Зеркало» рассказывает подробности.

В октябре в целом по стране оптовые продажи упали на 6,4% к сентябрю. Хуже всего ситуация по этому показателю в Минске, где снижение составило 12%. Для сравнения: в Минской области оптовые продажи просели на 7,4%, Могилевской — на 4,6%, а Гродненской — на 4%. Рост был зафиксирован в трех областях — Витебской (+6,8%), Гомельской (+3,4%) и Брестской (+1,1%).

Розничные продажи в октябре в месячном выражении в целом по стране выросли — на 3,2% к сентябрю. Однако это произошло во многом за счет Минска, где этот показатель в прошлом месяце увеличился на 11,8% по сравнению с сентябрем. Рост также был зафиксирован в октябре в Брестской области (+3,2%), а также в Могилевской (+0,2%). В остальных регионах розничные продажи упали. Заметнее всего снижение было в Минской области (−2,7%).

Снижение продаж может быть связано с ускорением годовой инфляции и снижением средних зарплат. Тем временем в Беларуси по-прежнему растет средняя сумма, которую население тратит за один визит в магазин, торговые центры и на рынки.

Напомним, почти 40% расходов белорусов, по официальной статистике, приходится на еду. Для сравнения: на непродовольственные товары уходит меньше — почти 33% от всех трат. Аналитики проекта «Кошт урада» ранее отмечали, что такие расходы на питание «говорят о сохранении уязвимости населения перед очередным витком роста цен, который экономике обещают в конце текущего года».

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