Банки и эксперты прогнозируют девальвацию белорусского рубля в следующем году 22.11.2023, 23:54

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А на сколько нацвалюта упала с начала нынешнего?

Банки ожидают, что белорусский рубль может девальвироваться в 2024 году. Падение нацвалюты, по прогнозу финучреждений, может составить 8−10% к нынешним значениям. Экономисты также ожидают, что нацвалюта сдаст позиции. Нацбанк ранее допустил, что в 2024 году придется включать печатный станок и «заливать» экономику деньгами, чтобы поддержать рубль. «Зеркало» посмотрело, как курс белорусского рубля изменился к основным валютам с начала этого года.

Что прогнозируют банки и эксперты на 2024 год по курсу рубля

Банки ожидают, что по базовому сценарию в следующем году белорусский рубль девальвируется до 10%. При этом многое будет зависеть от курса российского рубля, поскольку обе валюты сильно взаимоувязаны. В деталях прогнозы разных банков отличаются, но не слишком существенно. К примеру, «Паритетбанк» закладывает в свои планы на 2024 год следующие курсы основных валют: доллар — 3,4 рубля, евро — 3,6 рубля, 100 российских рублей — 3,54 белорусского. В «МТБанке» курс американской валюты прогнозируют в диапазоне 3,3−3,4 рубля, а в Банке развития — 3,2−3,4 рубля.

В большинстве банков считают, что ослабление белорусской валюты будет «управляемым», то есть без резких скачков курса.

Напомним, Нацбанк ранее допустил, что в 2024 году придется включать печатный станок и «заливать» экономику деньгами, чтобы поддержать рубль.

Аналитики BEROC прогнозируют, что даже при отсутствии шоков белорусский рубль будет ослабевать к корзине валют — по итогам года снизится на 8−9%. По их мнению, динамика курсов рубля к отдельным валютам будет зависеть от траектории кросс-курсов на внешних рынках. При нахождении курса доллара к российскому рублю вблизи 95−100 российских рублей за доллар курс доллара к белорусскому рублю составит 3,44 белорусского рубля за доллар в среднем за 2024 год (за нынешний — 3,02 рубля). В таком случае 100 российских рублей будут стоить 3,54 белорусского рубля.

Как изменился курс рубля к основным валютам в этом году

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 22 ноября доллар подорожал, а евро — подешевел. Так, курс доллара вырос на 0,4% — до 3,0785 рубля, а евро подешевел на 0,13% — до 3,3555 рубля. Российский рубль подешевел на 0,02% — до 3,4925 рубля за 100 российских рублей.

До этого белорусский рубль на протяжении нескольких торгов укреплялся к американской валюте. А ранее — валютный рынок штормило в октябре и августе, тогда рубль сдавал позиции к доллару и евро.

Как нынешние курсы доллара и евро отличаются от тех, которые были в начале этого года? Так, курс доллара на 1 января по курсу Нацбанка был на уровне 2,7364 рубля, то есть эта валюта с начала года подорожала на 12,5%.

Курс евро по курсу Нацбанка на 1 января был 2,9073 рубля. Эта валюта с начала года прибавила на 14,5%.

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