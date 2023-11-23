В Жлобине двое парней спасли провалившегося под лед 23.11.2023, 2:31

Тот выбрался и ушел.

В Жлобине 22 ноября мужчина провалился под лед, и его спасли первокурсники местного колледжа, сообщили в областном ОСВОД. Мужчина скрылся с места спасения.

Днем 22 ноября на каскаде озер около улицы Барташова мужчина вышел на лед. Он сумел пройти пять метров и провалился. Все это видели два первокурсника колледжа.

«Учащиеся позвонили в МЧС, а затем легли на лед, образовав цепочку. Страхуя друг друга, они подали тонущему доску и вытащили его на берег. Спасенный поспешил скрыться», — сообщили в ОСВОД.

Там напомнили, что перед выходом на лед надо его проверить палкой. «Проверять ногой или прыгать на нем нельзя», — отметили в ОСВОД.

До тех пор, пока толщина льда не достигнет 7 см, спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на него. Синоптиками пока прогнозируются лишь «первичные ледяные образования» на отдельных участках рек.

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