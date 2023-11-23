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Залужный впервые принял участие в заседании «Рамштайна»

  • 23.11.2023, 3:04
Залужный впервые принял участие в заседании «Рамштайна»
Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ проинформировал партнеров Украины о ситуации на поле боя.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный впервые принял участие в заседании в рамках формата «Рамштайн».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его Telegram-канал.

«Детально проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте усложнена, однако контролируема. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции. Доложил о действиях россиян, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время», - написал Залужный. .

Он также поблагодарил партнеров за работу коалиции способностей, которая значительно укрепляет позиции и возможности Украины.

«Объявленные пакеты помощи усилят украинскую систему противовоздушной обороны, артиллерию, РЭБ и другие важные составляющие», - подчеркнул он.

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