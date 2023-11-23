В Подмосковье прогремел мощный взрыв на электроподстанции

В Подмосковье прогремел мощный взрыв на электроподстанции3
- 23.11.2023, 8:06
- 3,468
Обесточено несколько населенных пунктов.
В ночь на четверг, 23 ноября, в городе Лыткарино Московской области РФ прогремел сильный взрыв на электроподстанции. Он стал причиной локального блэкаута – без света осталась часть самого Лыткарино, а также несколько близлежащих населенных пунктов.
Об этом сообщили российские новостные паблики. По разным данным, обесточены были около 10 населенных пунктов. Причина взрыва на данный момент неизвестна.
Взрыв произошел около 1:00 по местному времени, местные жители сообщали о ярких вспышках со стороны подстанции.
После этого в округе пропал свет, а на месте взрыва начался небольшой пожар. «Электричество начало возвращаться в дома и квартиры через полтора часа после произошедшего», – писали росСМИ.
Россияне активно обсуждали в сети произошедшее и собирали информацию о том, у кого тоже пропало электричество.
Стоит отметить, что город Лыткарино находится в 30 километрах от российской столицы.