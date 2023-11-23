В Подмосковье прогремел мощный взрыв на электроподстанции 3 23.11.2023, 8:06

3,468

Обесточено несколько населенных пунктов.

В ночь на четверг, 23 ноября, в городе Лыткарино Московской области РФ прогремел сильный взрыв на электроподстанции. Он стал причиной локального блэкаута – без света осталась часть самого Лыткарино, а также несколько близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщили российские новостные паблики. По разным данным, обесточены были около 10 населенных пунктов. Причина взрыва на данный момент неизвестна.

Взрыв произошел около 1:00 по местному времени, местные жители сообщали о ярких вспышках со стороны подстанции.

После этого в округе пропал свет, а на месте взрыва начался небольшой пожар. «Электричество начало возвращаться в дома и квартиры через полтора часа после произошедшего», – писали росСМИ.

Россияне активно обсуждали в сети произошедшее и собирали информацию о том, у кого тоже пропало электричество.

Стоит отметить, что город Лыткарино находится в 30 километрах от российской столицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».