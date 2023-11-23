Армия Израиля показала новые туннели ХАМАСа под больницей Аль-Шифа в Газе 23.11.2023, 8:09

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За дверью израильские военные обнаружили много интересного.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 22 ноября, опубликовала видео дополнительных входов и подземных тайников в туннелях группировки ХАМАС под больницей Аль-Шифа в Газе. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛ, туннель проходит под так называемым «катарским» зданием больницы, там есть «командные пункты» и укрытия. На прошлой неделе в больнице обнаружили туннель, который через 55 метров закончился запечатанной дверью. За дверью израильские военные обнаружили комнату с кондиционером, укрытие, туалеты и кухню.

Израильская армия заявила, что нашла еще две туннельные шахты рядом с больницей: одну — на улице, другую — в здании, которое использовали как учебный класс. В ЦАХАЛ также заявили, что обнаружили много оружия и доказательства того, что в больнице ранее удерживали заложников.

The Israel Defense Forces exposes further parts of Hamas’s tunnel network under Shifa Hospital, publishing videos of additional entrances and underground hideout rooms. pic.twitter.com/Ait6HZyBF7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 22, 2023

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