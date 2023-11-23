СМИ: ФСБ задержала в Москве очень высокопоставленного федерального чиновника Путина

СМИ: ФСБ задержала в Москве очень высокопоставленного федерального чиновника Путина1
- 23.11.2023, 8:14
- 2,976
Речь может идти о «госизмене».
Как стало известно российскому телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, в ночь на 23 ноября сотрудники ФСБ РФ в одном из ресторанов в ЗАО Москвы задержали очень высокопоставленного федерального чиновника.
Поскольку он находился под госзащитой, возник инцидент и на место пришлось вызывать дежурного ФСО.
Источник говорит, что речь может идти о расследовании о госизмене, поскольку задержание проводили сотрудники по «защите конституционного строя» ЦА ФСБ РФ.