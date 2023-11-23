ВСУ уничтожили командный пункт российского спецназа на левом берегу Днепра 23.11.2023, 8:25

Украинская армия наступает на Олешки.

Украинская армия уничтожила авиаударом пункт управления российского спецназа на левом берегу Херсонской области.

Соответствующую информацию в среду, 22 ноября, обнародовал СтратКом ВСУ.

В сообщении говорится, что удар по вражескому объекту наносился во вторник, 21 ноября, при помощи управляемых авиационных бомб.

Поражен пункт управления спецназа российских оккупационных войск.

На опубликованных кадрах показано, что после удара по объекту российской армии, расположенному вблизи Олешковских песков на Херсонщине, там началось возгорание.

«21 ноября Вооруженные Силы Украины поразили пункт управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск вблизи Олешковских песков», – говорится в сообщении.

Как видно из видео, здание, где находились оккупанты, поражено в двух местах. На месте «прилета» начался пожар.

Отметим, что украинские войска на левобережье Херсонской области двигаются в направлении Олешков, из которого постоянно обстреливают Херсон. Во временно оккупированном городе находится российская группировка и ВСУ намерены перерезать дорогу, по которой идет поставка в Олешки.

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