Израиль ликвидировал сына главаря «Хезболлы» на юге Ливана 23.11.2023, 8:30

Нетаньяху заявил, что перемирие касается только сектора Газа.

На юге Ливана погиб сын главаря парламентского блока ливанской исламистской организации «Хезболла» Мохаммада Раада. Это произошло в результате контрудара со стороны Армии обороны Израиля в населенном пункте Бейт-Яхун.

Об этом в среду, 22 ноября, сообщило издание AFP с ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, он был убит вместе с рядом других членов «Хезболлы».

Официальное национальное агентство новостей Ливана сообщило, что «в результате воздушного удара, нанесенного израильским противником... по дому в Бейт-Яхуне, четыре человека погибли» и еще несколько человек были ранены. Личности жертв не установлены, передает издание Al Arabiya.

Отметим, что в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские истребители ударили по инфраструктуре движения «Хезболла» в Ливане. Они атаковали ячейку, которая планировала нанести удар по территории Израиля.

Кроме того, в израильских Вооруженных силах утверждают, что боевики «Хезболлы» хотели уничтожить военнослужащих ЦАХАЛ.

В то же время издание Lorient Today пишет, что позже в «Хезболле» объявили о смерти пяти своих членов, включая Аббаса Раада. Там не уточнили, когда и где были убиты боевики, но вероятно, что все они погибли в результате того же израильского удара. По подсчетам журналистов, общее число боевиков «Хезболлы», убитых с начала войны между ХАМАС и Израилем, составляет 84 человека.

Отметим, что на пресс-конференции 22 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что в рамках анонсированного временного перемирия в секторе Газа Израиль не брал на себя никаких обязательств относительно группировки «Хезболла».

По его словам, «Хезболлу» будут судить по ее действиям.

Министр военного кабинета Бени Ганц со своей стороны сказал, что то, что происходит сейчас на севере Газы, «может также произойти на юге Ливана и в Бейруте».

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