В КНДР произошел масштабный выброс воды из ядерного реактора 1 23.11.2023, 8:42

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Авария случилась на ядерном комплексе в 100 километрах севернее Пхеньяна.

В Северной Корее с середины октября наблюдается «масштабный» выброс воды из ядерного реактора в комплексе в Йонбене.

Об этом сообщает Yonhap.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил наблюдение своего агентства за легководным реактором (LWR) на ядерном комплексе в 100 километрах севернее Пхеньяна.

«Повышенный уровень активности наблюдался на LWR и близ него. С середины октября 2023 года наблюдался сильный отток воды из системы охлаждения», - заявил он.

Гросси подчеркнул продолжающуюся деятельность в комплексе Йонбен, повторив, что «очевидное» продолжение ядерной программы Северной Кореи является «явным» нарушением резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Издание отмечает, что таким образом он намекнул на возможный тестовый запуск объекта, который может быть предназначен для производства большего количества расщепляемого материала для ядерных бомб .

«Реактор мощностью 5 МВт(е) был остановлен на три-четыре недели в течение сентября и начале октября 2023 года, однако сейчас есть признаки работы. Существуют также признаки текущей работы завода по центрифужному обогащению и его пристройке», - сказал Гросси.

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