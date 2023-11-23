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Финляндия впервые возглавила масштабные учения военно-морских сил стран НАТО

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  • 23.11.2023, 8:57
Финляндия впервые возглавила масштабные учения военно-морских сил стран НАТО

Что известно.

Финляндия впервые в статусе члена НАТО возглавила международные военно-морские учения Freezing Winds 23, которые проходят с 20 ноября по 1 декабря в Финском заливе и Архипелаговом море.

Об этом сообщает Navy Recognition.

В учениях принимают участие около 30 боевых и вспомогательных кораблей. Они направлены на усиление военно-морских операций в Балтийском море, акцентируясь на навыках ведения совместных действий.

Основными участниками являются Корпус морской пехоты США, Королевский флот Великобритании и несколько морских групп НАТО с кораблями Германии, Нидерландов, Польши и Франции. Всего привлечено более 4 тысяч военнослужащих.

Freezing Winds 23 также включают в себя воздушные операции с участием 16 самолетов стран-союзников. Отмечается, что суда пришвартованы в портах городов Турку и Хельсинки, что является важным шагом в интеграции Финляндии в оборонные инициативы НАТО.

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