закрыть
23 ноября 2023, четверг, 10:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео последствий «удара возмездия» по морпехам 810-й бригады РФ в Кумачево

3
  • 23.11.2023, 9:19
  • 5,018
Появилось видео последствий «удара возмездия» по морпехам 810-й бригады РФ в Кумачево

Как сейчас выглядит «дом культуры» после прилета.

В Сети появилось видео с последствиями успешного удара украинских военных по скоплению российских оккупантов из 810-й бригады морской пехоты в Донецкой области, где для них устроили концерт.

Его опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в среду, 22 ноября.

На кадрах видно разрушенный «дом культуры» террористов. У него уничтожена часть крыши и стены.

Украина ударила по зданию в селе Кумачово 21 ноября. В концертном зале собрали российских военных, чтобы отпраздновать день артиллерии РФ. Вскоре в ВСУ официально подтвердили успешную атаку.

По словам пропагандистов, уничтожено десятки оккупантов, еще около сотни были ранены. Также ликвидировали певицу Полину Меньших, которая перед ними выступала.

Украинский военный с позывным Мадяр назвал атаку возмездием за российский ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения в Запорожской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов
Черноморскому флоту мерещится «Москва»
Черноморскому флоту мерещится «Москва» Владимир Халип
Крах Путина
Крах Путина Игорь Эйдман