Появилось видео последствий «удара возмездия» по морпехам 810-й бригады РФ в Кумачево

Появилось видео последствий «удара возмездия» по морпехам 810-й бригады РФ в Кумачево3
- 23.11.2023, 9:19
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Как сейчас выглядит «дом культуры» после прилета.
В Сети появилось видео с последствиями успешного удара украинских военных по скоплению российских оккупантов из 810-й бригады морской пехоты в Донецкой области, где для них устроили концерт.
Его опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в среду, 22 ноября.
На кадрах видно разрушенный «дом культуры» террористов. У него уничтожена часть крыши и стены.
Украина ударила по зданию в селе Кумачово 21 ноября. В концертном зале собрали российских военных, чтобы отпраздновать день артиллерии РФ. Вскоре в ВСУ официально подтвердили успешную атаку.
По словам пропагандистов, уничтожено десятки оккупантов, еще около сотни были ранены. Также ликвидировали певицу Полину Меньших, которая перед ними выступала.
Украинский военный с позывным Мадяр назвал атаку возмездием за российский ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время награждения в Запорожской области.