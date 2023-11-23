«Немецкая волна»: Евродепутаты обсудили «Тайны Кипра», чтобы остановить Путина 23.11.2023, 9:27

4,368

Прозвучало предложение «поймать крупных рыб».

Депутаты Европарламента в среду, 22 ноября, обсудили результаты журналистского расследования «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential), согласно которому финансовая индустрия острова была использована миллиардерами и нарушителями санкций для укрепления режима президента России Владимира Путина. На дебатах в Страсбурге присутствовали представители Еврокомиссии и Совета ЕС, сообщает «Немецкая волна».

Европарламентарии выразили возмущение по поводу предполагаемых связей между Россией и Кипром. «Например, кипрский офис PwC помогал Путину и его друзьям в то самое время, когда Россия вела войну против Украины. Компании на Кипре помогали попавшим под санкции россиянам обходить их. Финансовый сектор Кипра был полон российских денег. Россияне инвестировали в Кипр более 200 миллиардов долларов», - заявила депутат от Финляндии Пиркко Руохонен-Лернер. Она напомнила, что до недавнего времени на Кипре действовали схемы получения гражданства, при которых за 2 млн евро можно было фактически купить паспорт гражданина ЕС, чем воспользовались российские олигархи. Депутат предложила запретить «золотые визы» не только на Кипре, но и на всей территории Евросоюза, а купленное гражданство объявить недействительным.

Парламентарии указали, что с помощью «золотых паспортов» и визовых схем Кипр способствовал российскому влиянию, а также призывали ввести на уровне ЕС уголовное наказание за обход санкций и закрыть имеющиеся лазейки.

«Пособничеством путинской России» назвала действия финансовых компаний на Кипре европарламентарий от Бельгии Саския Брикмон. «Кипрские власти и так известны своим мягким подходом, из-за которого там и раньше процветал грязный бизнес, но сейчас с Россией дело обстоит еще хуже. Здесь существует реальная угроза», - сказала она. Депутат указала, что Европарламент неоднократно требовал принять законодательные меры, чтобы обеспечить выполнение законов ЕС.

На какой стадии проект криминализации обхода санкций в Евросоюзе?

Нарушение санкций является уголовным преступлением в большинстве государств-членов, отметила еврокомиссар по вопросам демократии Дубравка Суица. Однако определение этих правонарушений, а также виды и степени наказаний существенно различаются в разных странах ЕС. В 2022 году Еврокомиссия предложила директиву по гармонизации определений и наказаний за нарушение санкций.

В предложении приведен подробный перечень уголовных преступлений, связанных с обходом санкций, и конкретные примеры. Совет ЕС в июне на уровне министров юстиции выработал общи подход по законопроекту об ужесточении наказания за обход санкций. Этот подход станет основой для переговоров с Европарламентом по выработке общей позиции по законопроекту.

Некоторые депутаты благодарили бесстрашных журналистов за разоблачение предполагаемых преступлений и выражали возмущение тем, что это сделали не власти. На этом фоне члены Европарламента требовали большего вмешательства институтов ЕС в регулирование подобных вопросов и наказание нарушений на уровне всего Евросоюза.

Немецкий депутат: «Поймать крупных рыб»

За словами Еврокомиссии стоит слишком мало дел, заявил немецкий депутат Расмус Андресен (Rasmus Andresen). «Сотня россиян, попавших под санкции, беспрепятственно ведет бизнес на Кипре, а российские деньги продолжают поступать в ЕС через Кипр. Пресечь эту практику до сих пор не удалось», - указал он, ссылаясь на расследование. Парламентарий призвал Еврокомиссию решительно действовать и, «если потребуется, даже против Кипра, ведь те, кто обходит санкции, должны понимать, что и сами подпадут под санкции».

С ним согласился другой депутат от Германии Ральф Зеекатц (Ralf Seekatz). Сколь бы жесткими ни были штрафные меры в отношении России, они ничего не стоят, если не все члены ЕС заботятся об их соблюдении, уверен он. «Страны Евросоюза должны стремиться поймать крупных рыб. А Еврокомиссия должна вмешаться и добиться соблюдения тех правил, о которых мы с таким трудом договариваемся, - только тогда они будут иметь смысл», - заявил он.

Не позволять финансовым институтам подрывать усилия Евросоюза по привлечению к ответственности нарушителей правил и остановить путинизм во всех его формах призвала представительница Румынии Рамона Стругариу.

Киприоты выступили как патриоты

Парламентарии от Кипра тоже требовали правосудия в отношении преступников и называли игнорирование коррупции системной проблемой, однако подчеркивали, что будут защищать свою страну. Так, Лукас Фурлас заявил, что «из Кипра сделали козла отпущения», а Элени Ставру призвала ввести санкции против Турции за оккупацию части острова, аналогичные тем, что действуют в отношении России. «Киприоты заплатили высокую цену за получение российских денег», - считает Деметрис Пападакис, поскольку санкции Евросоюза в отношении Россиинегативно сказались на туристическом бизнесе острова, его фермерах и увели инвесторов в Турцию и на оккупированную ею часть Кипра.

Между тем на Кипре создается национальное подразделение по контролю за соблюдением санкций, сообщила еврокомиссар Суица. Кроме того, сразу после публикации расследования «Тайны Кипра» его президент Никос Христодулидис пообещал начать свое расследование, добавив, что на карту поставлена репутация страны.

Новый пакет санкций включает меры против их обхода

В Брюсселе заверяют, что готовящийся двенадцатый пакет санкций в отношении России включает в себя гораздо более надежную систему блокирования возможных путей обхода штрафных мер. По словам госсекретаря по иностранным делам председательствующей в Совете ЕС Испании Анхелес Морено Бау, в этой сфере крайне важно сотрудничество между странами Евросоюза и Еврокомиссией.

«Важно, чтобы были заблокированы все санкционные товары и технологии, но особенно все боевые средства, которые Россия могла бы использовать в военных целях для продолжения агрессии против Украины, - сказала она. - Учитывая масштабность применяемых мер, очень важно, чтобы они применялись корректно и в соответствии с требованиями законодательства».

В рамках проекта «Тайны Кипра» Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выяснил, например, как кипрское подразделение PwC сотрудничало с небольшими фирмами, специализирующимися на создании подставных компаний и предоставлении услуг подставных директоров десяткам россиян, имеющих связи с Кремлем. Расследование показало, что до полномасштабного вторжения России в Украину в списке клиентов кипрского подразделения PwC уже было 12 россиян, которые находились под санкциями за аннексию Крыма и военную агрессию в Донбассе.

В ходе проекта журналисты «Важных историй», Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и десятков других СМИ изучили утечку 3,6 млн документов шести кипрских компаний, которые занимаются регистрацией фирм и консалтингом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».