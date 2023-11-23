На дачах рядом с Раубичами продается «элитный» дом 23.11.2023, 9:32

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Стоит недешево.

Рядом с лесом в одном садовом товариществе (СТ) недалеко от известной деревни Раубичи продается современный дом со всеми коммуникациями и отоплением на газу. Он снабжен необходимой техникой и мебелью, есть терраса и большая хозкомната. До Дубровского водохранилища — 3 км. Но и стоит он, конечно, вообще немало, пишет Realt.by.

Дом находится в СТ «Узборье-строй» — почти в 16 км от МКАД. Его построили в один уровень в 2022 году из газосиликатных блоков (40 см), стены утеплены и отштукатурены, фундамент — монолитная плита. На крыше лежит мягкая кровля. Общая площадь дома с учетом террасы — 213 м².

В доме сделан хороший ремонт, есть мебель и бытовая техника. Площадь разделена между кухней-гостиной, двумя спальнями, гардеробной, санузлом и хозяйственной комнатой.

В гостиной высота потолка достигает почти 5 метров. Установлены панорамные и мансардные окна. Тут есть обеденная зона, стоит большой диван, а у стены — кухонный гарнитур с бытовой техникой.

Одна спальня — хозяйская, вторая — детская. В гардеробной есть и рабочее место.

В совмещенном санузле имеется и ванна, и душевая кабина.

В хозяйственной комнате разместились стиральная и сушильная машины, стеллажи для хранения, газовый котел для отопления, система очистки воды.

Что касается коммуникаций, то поддерживать температуру газовому котлу помогают теплые полы и кондиционер. Водоснабжение здесь центральное, а канализация — местная.

В доме сделана терраса в 55 «квадратов», где обустроена зона отдыха, стоит печь-камин.

Участок располагается около леса и занимает 7,58 сотки. Над ландшафтом тут поработали и разделили его на два уровня. Растет газон, имеется дренажная система, установлены автополив и дополнительное освещение. Построен большой навес для автомобилей. В углу участка есть пруд с фонтанами и подсветкой.

Дом стоит 395 тысяч долларов.

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