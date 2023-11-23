CNN: Освобождение заложников в Газе отложено 23.11.2023, 9:37

4,776

Названа причина.

Освобождение заложников в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС было отложено на один день, чтобы окончательно уладить вопрос логистики, сообщает в четверг, 23 ноября, CNN со ссылкой на американского чиновника.

22 ноября появилась информация, что перемирие и освобождение заложников должны начаться в четверг, но позже председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что это произойдет не раньше пятницы.

Высокопоставленный американский чиновник уточнил для CNN, что нужно больше времени, чтобы уладить детали, связанные с местонахождением и маршрутами каждого из заложников, а также логистикой их перемещения.

Поэтому было принято решение подождать еще один день, чтобы минимизировать вероятность того, что что-то пойдет не так. Чиновник рассказал, что Израиль принял это решение вместе с Катаром и Египтом; были проведены консультации также с США, и они согласились с этим решением.

Израиль еще не получил имена первой группы заложников, которые должны быть освобождены, и если бы к вечеру четверга этого списка все еще не было, это было бы «тревожно», добавил источник CNN.

Эта информация совпадает с заявлением спикера Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон, которую цитирует CNN.

По ее словам, администрация президента США Джо Байдена надеется, что процесс освобождения заложников начнется в пятницу утром, когда стороны проработают «окончательные логистические детали».

«Соглашение было согласовано и остается согласованным. Стороны работают над последними логистическими деталями, в частности для первого дня его реализации. Мы считаем, что в вопросе возвращения заложников ничего не должно быть оставлено на произвол судьбы», — сказала Уотсон.

Ранее сообщалось, что прекращения огня в Газе не будет, пока нет графика по заложникам.

22 ноября Израиль и ХАМАС объявили о соглашении, которое предусматривает освобождение не менее 50 заложников боевиков ХАМАС, десятки палестинских заключенных и четырехдневное перемирие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».