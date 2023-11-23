Конкуренты из РФ «настучали» на белорусскую кальянную 23.11.2023, 9:42

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Что было дальше?

Компанию из Беларуси и ее руководителя оштрафовала коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) за недобросовестную конкуренцию на трансграничном рынке услуг кальянных заведений. Общая сумма штрафов составила около 800 000 российских рублей (около 9 тысяч долларов), сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Комиссию обратились две российские компании — создатели и организаторы сети кальянных заведений «HOOKAH PLACE» с заявлением на недобросовестные действия белорусской компании. По их мнению, нарушитель вводил в заблуждение потребителей относительно своей причастности к известному российскому бренду.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что белорусская компания зарегистрировала на территории Беларуси товарный знак, схожий со знаком российских компаний, но с небольшим отличием — «HOOKAHPLACE» (слитно). При этом выяснилось, что российские предприниматели зарегистрировали свой товарный знак несколькими годами ранее», — сообщили в пресс-службе ЕАЭК.

Помимо штрафов, белорусская компания должна прекратить и не совершать в дальнейшем действия, которые могут вводить потребителей в заблуждение относительно производителя услуг кальянных заведений.

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