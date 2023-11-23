Глава СВР: Кремль уже начал подготовку нападения на Молдову и страны Балтии 2 23.11.2023, 9:48

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Названы конкретные признаки и шаги.

Полномасштабная война, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-агрессор Россия, воспринимается сейчас Кремлем как важный, но не единственный фронт для РФ, фактически ведущей мировую войну с США и Западом в целом. Такое мнение в колонке для «Интерфакс-Украина», опубликованной 22 ноября, высказал глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

По его словам, подготовка к будущей агрессии против других стран является одной из задач, которую сейчас решают в Москве.

«Сейчас приоритет – Молдова и страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония: вся западная часть бывшего СССР. Кремль уже начал такую работу. Повод – нарушение прав русскоязычных (прежде всего Латвия, Эстония). Москва уже вопит о притеснениях русскоязычных в Балтии и праве народов на самоопределение», – подчеркнул Литвиненко.

Он отметил, что после высылки российских дипломатов-шпионов россияне «активно инфильтрируют страны Европы», прежде всего – южной, своей агентурой, а также создавая там бизнес.

«Есть признаки подготовки инфраструктуры подрывной деятельности под большую войну (подход, апробированный во времена СССР)», – добавил Литвиненко.

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