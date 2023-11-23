Белорус пошел с ножами на ОМОН: история получила продолжение 23.11.2023, 9:52

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Что «нашли» у раненого карателями 19-летнего жителя Крупского района?

У троих мужчин, которых ГУБОПиК и ОМОН задержали с выстрелами в Крупском районе, нашли и изъяли «внушительный незаконный арсенал». Они занимались нелегальной охотой, рассказали в МВД.

«Установлено, что фигуранты длительное время занимались незаконной охотой. В ходе проведенных обысков у задержанных обнаружено и изъято холодное, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества», — сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне в милицию сообщили, что «в одном из домов деревни Великий Лес Крупского района находится группа вооруженных людей». Туда отправились оперативники ГУБОПиК и ОМОН.

62-летнего хозяина дома и его старшего 36-летнего сына задержали, а младший, 19-летний, «вышел на сотрудников с двумя ножами», рассказали в МВД.

Один из оперативников «произвел предупредительный выстрел, после чего было применено оружие на поражение». Мужчина госпитализирован.

Назначен комплекс экспертиз.

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