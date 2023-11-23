На парламентских выборах в Нидерландах лидируют ультраправые
- 23.11.2023, 10:09
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«Партия свободы» выступает против ислама, миграции и военной помощи Украине.
В Нидерландах на досрочных парламентских выборах в лидеры может выйти ультраправая «Партия свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом – давним противником ислама и миграции, который не поддерживает помощь Украине. Голосование состоялось 22 ноября и официальные результаты будут объявлены избирательным советом страны только утром 1 декабря.
Как пишет NOS, бюллетени подсчитают за один-два дня, но результаты экзитполов уже публикуются. Предварительный прогноз, основанный на 98% подсчитанных голосов, показывает, что PVV получила 37 мест в парламенте – на два больше, чем предполагал экзитпол, и на 20 мест больше, чем у партии есть сейчас.
За ней следует альянс «Лево-зеленых» и лейбористов (GroenLinks-PvdA) во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом – 25 мест.
«Народная партия за свободу и демократию» (VVD) действующего премьера Марка Рютте, которую ныне повела на выборы Дилан Ешильгоз-Зегериус, может рассчитывать на 24 места. Образовавшаяся недавно политическая партия «Новый общественный договор» (NSC) во главе с Питером Омцигтом получает 20 мандатов.
Новый «Союз фермеров-граждан» (BBB), созданный на фоне фермерских протестов в Нидерландах, может рассчитывать на семь мандатов.
Все партии по нынешней коалиции с VVD существенно ухудшили результаты: «Демократия 66» (D66) получает девять мандатов, «Христианско-демократический призыв» (CDA) – пять, а «Христианский союз» (CU) – три.
Всего для участия в выборах было зарегистрировано 26 партий и открыто около 9823 избирательных участков. Явка избирателей достигла 77,8%, а это немного меньше, чем на выборах в Палату представителей в 2021 году.
Согласно законодательству, правящая коалиция в парламенте Нидерландов должна иметь более половины, то есть не менее 76 из 150 мест. Этот процесс сложный и может длиться месяцами, особенно учитывая то, что многие партии ранее отбросили вариант объединения с PVV и Вилдерсом, не разделяя его взглядов. После выборов Нидерланды ожидает длительный процесс образования коалиции.
Герт Вилдерс высказывался против помощи Украине
В предвыборной программе политик призвал провести референдум о выходе государства из ЕС и закрыть границы для беженцев. Он поддерживал запрет Корана, мусульманских школ и мечетей в Нидерландах.
Вилдерс в мае 2023 года отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Палате представителей Нидерландов. Также он критиковал открытие рынка ЕС для украинских фермеров.
Кроме того, партия Вилдерса обещала своим избирателям прекратить поддержку Украины – как военную, так и политическую и экономическую.